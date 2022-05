Kann Gmunden das entscheidende Spiel fünf erzwingen? Das vierte Duell der win2day Basketball Superliga Final-Serie Swans gegen BC Vienna am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Wien, 30. Mai 2022 – Die Swans geben sich nicht geschlagen! Im dritten Spiel der Best-of-5 Final-Serie der win2day Basketball Superliga konnten die Gmundner beim BC Vienna auswärts mit 107:86 gewinnen und ihre Titelhoffnung am Leben halten. Die Oberösterreicher zündeten beim Sieg am Samstag ein wahres Offensivfeuerwerk im zweiten Viertel und scorten in den zehn Minuten 38 Punkte. Können die Swans mit einem Heimsieg ein entscheidendes fünftes Duell erzwingen oder nutzt der BC Vienna den zweiten Matchball zum Meistertitel? Die Antwort gibt es ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Markus Pargfrieder begleitet die Partie neben Gerfried Pröll als Co-Kommentator, Roland Streinz ist als Moderator im Einsatz und Field-Reporter Johannes Brandl fängt die Stimmen ein.



Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:



Dienstag, 31. Mai 2022



18:45 Uhr

Swans Gmunden – BC GGMT Vienna, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Gerfried Pröll

Sky Experte: Markus Pargfrieder

Field-Reporter: Johannes Brandl

Bild: GEPA