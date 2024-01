Kann Sarrazin seinen Sieg wiederholen? Die Startliste für die zweite Abfahrt in Kitzbühel

Nachdem Cyprien Sarrazin am Freitag die erste Abfahrt in Kitzbühel gewonnen hat, möchte er am Samstag den Doppelschlag perfekt machen. Er geht mit Startnummer 8 ins Rennen. Direkt vor Sarrazin geht Marco Odermatt mit Nummer 7 ins Rennen. Österreichs heißestes Eisen Vincent Kriechmayr wird mit der Startnummer 13 an den Start gehen.

Die ÖSV-Herren werden auf Wiedergutmachung aus sein. Sie wollen endlich den ersten Podestplatz in der Abfahrt in dieser Saison einfahren. Christoph Neumayer geht mit Startnummer 34 ins Rennen. Zum Abschluss des Rennen gehen Felix Hacker und Raphael Haaser mit den Nummern 54 beziehungsweise 56 an den Start.

(Beitragsbild: GEPA)