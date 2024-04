Kansas City Chiefs verlängern Vertrag mit Erfolgscoach Reid

Die Kansas City Chiefs haben den Vertrag mit Cheftrainer Andy Reid verlängert und auch weitere zentrale Figuren des Erfolgs an sich gebunden.

Ohne Angaben von Zeiträumen teilte der Super-Bowl-Sieger am Montag mit, durch die Verlängerung mit Reid, Präsident Mark Donovan und General Manager Brett Veach sei die „Führung des Teams langfristig“ gesichert.

Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes holten im Februar den dritten Super-Bowl-Sieg in den vergangenen fünf Jahren. Sollten sie in der kommenden Saison erneut gewinnen, wäre es das erste Mal in der Geschichte der National Football League, dass eine Mannschaft die Meisterschaft drei Jahre in Serie gewinnt.

(APA)/Bild: Imago