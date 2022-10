Kantersieg! Dominante Bayern lassen Pilsen keine Chance

via

via Sky Sport Austria

Achtung, Dortmund – die Gala-Bayern kommen! Bayern München hat sich gegen den nächsten Aufbauhelfer endgültig aus der Krise und für den Klassiker warmgeschossen.

Die plötzlich wieder gnadenlos effizienten Münchner mit Doppelpacker Leroy Sane ließen Sparringspartner Viktoria Pilsen beim 5:0 (3:0) in der Champions League nicht den Hauch einer Chance. Das klare Signal an die Borussia: Wir sind bereit für den Kracher am Samstag!

Sane (7./50.), Serge Gnabry (13.) und der wiedererstarkte Sadio Mane (21.) mit seinem ersten Tor in der Königsklasse für den deutschen Rekordmeister machten früh alles klar. Auch der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting (59.) traf noch für die Bayern, die mit neun Punkten souverän auf Achtelfinalkurs steuern. Für den höchsten Champions-League-Sieg (je 7:0 gegen Basel 2012 und Donezk 2015) reichte es aber nicht ganz.

Die Tore im VIDEO

Leroy Sané eröffnet die Partie mit einem Traumtor:

Gnabry setzt nur wenig später nach:

Herrlicher Solo-Lauf von Mané zum 3:0:

Sané mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie:

Choupo-Moting mit dem Treffer nach seiner Einwechslung:

