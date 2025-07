Kantersieg von Roter Stern noch ohne Arnautovic

Marko Arnautovic hat sein Debüt bei Roter Stern Belgrad noch aufgeschoben.

Österreichs erst am vergangenen Montag zum serbischen Fußball-Serienmeister gewechselter Nationalstürmer stand beim 7:1-Heimerfolg seines neuen Clubs gegen OFK Belgrad am Samstag nicht im Kader. Der Wiener wurde im Stadion Marakana immerhin vor den Fans präsentiert. Roter Stern führt nach zwei Runden die Tabelle mit sechs Zählern und 11:1 Toren an.

Die nächste Partie ist am Dienstag in der Qualifikation zur Champions League (2. Runde) gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar angesetzt. Das Hinspiel gewannen die Serben 1:0.

(APA)/Bild: Imago