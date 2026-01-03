Kapfenberg und Flyers Wels ziehen ins Cup-Finale ein

Die Bulls Kapfenberg und die Flyers Wels stehen im Männer-Finale des heimischen Basketball-Cups.

Die Steirer besiegten am Samstag beim Final-Four-Turnier in Wien Meister Gunners Oberwart 75:60 und greifen am Sonntag (18.00 Uhr) nach ihrem siebenten Titel. Gegner Wels eliminierte das favorisierte Heimteam BC Vienna mit 95:89. Bei den Frauen bestreiten Topfavorit Duchess Klosterneuburg und die Lokalmatadorinnen der Basket Flames das Endspiel (15.30).

Die Niederösterreicherinnen behielten in der Wiener Sport Arena gegen UBI Graz in einer engen Partie mit 83:79 die Oberhand. Die Basket Flames bejubelten einen deutlichen 72:47-Erfolg gegen UBSC Graz. Im Finale sind die amtierenden Triplesiegerinnen aus Klosterneuburg klarer Favorit. Die Kapfenberger Bullen können derweil bei ihrer elften Finalteilnahme in der Clubgeschichte mit Rekord-Cupgewinner Gmunden gleichziehen.

