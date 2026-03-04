Kaprizov neuer Rekord-Torschütze von Minnesota Wild
Kirill Kaprizov hat am Dienstag in der NHL einen neuen Klubrekord der Minnesota Wild aufgestellt.
Der 28-jährige Russe erzielte beim 5:1-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (57.). Mit seinem 220. Tor im Wild-Trikot übertraf er den bisherigen Rekordhalter Marian Gaborik.
Minnesota, Ex-Klub von Marco Rossi, ist das drittbeste Team der Western Conference.
