Logout
NHL

Kaprizov neuer Rekord-Torschütze von Minnesota Wild

Kirill Kaprizov hat am Dienstag in der NHL einen neuen Klubrekord der Minnesota Wild aufgestellt.

Der 28-jährige Russe erzielte beim 5:1-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (57.). Mit seinem 220. Tor im Wild-Trikot übertraf er den bisherigen Rekordhalter Marian Gaborik.

Minnesota, Ex-Klub von Marco Rossi, ist das drittbeste Team der Western Conference.

Aktuelle NHL Videos

Werbung

 