Österreichs Snowboard-Asse fahren nur zehn Tage nach Bad Gastein schon wieder in der Heimat um Weltcup-Punkte. Allen voran Parallel-Weltcup-Gesamtleader Benjamin Karl, der mit einem aktuellen Siegeshattrick im Riesentorlauf im Gepäck nach Kärnten reist. Auf dem Programm stehen auf der Simonhöhe am Samstag und Sonntag erneut ein Riesentorlauf sowie ein Mixed-Teambewerb. Bei den Frauen reitet Sabine Schöffmann auf einer Erfolgswelle, sie liegt auf dem vierten Gesamtrang.

Karl hat nach Platz drei in Carezza (ITA) sowie den Siegen in Cortina (ITA), Scuol (SUI) und am Donnerstag in Rogla (SLO) die bisherige PGS-Saison dominiert. Mit 38 präsentiert sich der Niederösterreicher vielleicht stark wie nie. „Das Zwischenziel Hattrick: dass es mir so aufgeht, da bin ich jetzt richtig happy“, meinte er nach dem Sieg in Rogla auf einem eher flachen Hang, was ihm früher nicht so gelegen ist. „Auf der Simonhöhe ist auch ein sehr flacher Hang, dort habe ich mich vor zwei Jahren gar nicht für die 16 qualifizieren können.“ Doch er ist mit seinem aktuellen Material-Set-up sehr zufrieden. „Ich glaube, dass ich auch dort vorne mitmischen kann.“

Karl glaubt an eigene Entwicklung

Einen Mitgrund für seine tolle Serie sieht Karl auch in seiner Entwicklungsfähigkeit. „Ich habe mich sehr verändern müssen. Vor ein paar Jahren ist der Benji noch ganz anders Snowboard gefahren. Es freut mich, dass ich das Carven endlich so spüre, auch vom Timing und der Position her.“ Karl nimmt da auch Anleihen von einem ganz Großen der MotoGP-Vergangenheit. „Valentino Rossi hat seine Technik vier Mal umstellen müssen in seiner Karriere. Ich bin immer offen für Neues, will immer dazulernen. Dass das Früchte trägt, ist sehr schön.“

Das Spezialtraining zu Jahresende 2023 in Kärnten auf den flachen Hängen zahlt sich jedenfalls aus. „Die Herausforderung auf der Simonhöhe besteht darin, aus dem Flachen heraus den notwendigen Speed aufzubauen.“

Auch Schöffmann freut sich auf Heimrennen

Auch Sabine Schöffmann, die in Rogla mit Rang drei schon ihren sechsten Podestplatz in dieser Saison geholt hat, fiebert ihrem Heimrennen entgegen. „Ich hoffe, dass ich den Schwung auf die Simonhöhe mitnehmen kann. Ich glaube, wir werden das Wochenende genießen können.“ Der Hang in Kärnten sei noch flacher als jener in Rogla: „Da wird es noch einmal auf dieses Ziehen ankommen. Ich hoffe, dass ich da die kleinen Fehlerchen loswerde und richtig Gas gebe.“

Jedenfalls riecht es nach einer Verlängerung der großartigen Saison der ÖSV-Alpinboarder. Vier Siege und je sieben zweite Plätze und dritte Plätze sprechen eine deutliche Sprache. Österreich, das in Kärnten mit insgesamt 18 Athletinnen und Athleten am Start ist, führt damit auch die Nationenwertung vor Italien an.

Programm Simonhöhe: Samstag: 8.45 Uhr Qualifikation Frauen und Männer, Damen und Herren, 12.45 (ab 13.00) Finali Top 16; Sonntag: 11.30 Mixed-Teambewerb Vorläufe, 12.15 (ab 13.00): Finale

(APA) / Bild: Imago