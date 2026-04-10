Karlsruhe bezwingt Bielefeld klar – Düsseldorf in Abstiegsnot

Der Karlsruher SC hat im ersten Spiel nach dem angekündigten Abschied von Trainer Christian Eichner einen klaren Heimsieg gefeiert.

Beim 4:1 (1:1) gegen Kellerkind Arminia Bielefeld steckte der KSC auch einen frühen Rückstand weg und sprang vorerst auf Rang acht. Den Ostwestfalen droht dagegen nach der vierten Auswärtsniederlage in Folge im engen Abstiegskampf die Rückkehr in die 3. Liga.

Louey Ben Farhat (18.), Christoph Kobald (63.), Marvin Wanitzek (77.) und Shio Fukuda (89.) trafen für den KSC, der im heimischen Wildpark nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Robin Knoche (11.) hatte die Arminia zunächst in Führung gebracht.

Kiel gewinnt Kellerduell

Fortuna Düsseldorf rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel der 2. deutschen Bundesliga. Durch das 1:2 (0:0) im Kellerduell mit Holstein Kiel verloren die Rheinländer am Freitagabend das vierte Spiel in Folge und verpassten erneut einen Befreiungsschlag. Der Druck auf Trainer Markus Anfang steigt.

Die Kieler verschafften sich dank der Treffer von Phil Harres (51.) und Ivan Nekic (80.) etwas Luft und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei. Im schlechtesten Fall könnte die Fortuna, die lediglich durch Cedric Itten (71.) zum Ausgleich gekommen war, am Wochenende auf einen Abstiegsplatz stürzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz sowie Abstiegsrang 17 beträgt zwei Zähler.

(SID)

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