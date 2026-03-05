Karriereende fix: Filipovic kehrt in neuer Funktion zum LASK zurück

Der zuletzt beim GAK unter Vertrag gestandene Petar Filipovic kehrt zum LASK zurück und übernimmt eine neue Aufgabe im Verein. Der 35-jährige Deutsche verstärkt künftig das Trainerteam der LASK Amateure rund um Cheftrainer Andreas Wieland und Co-Trainer Jürgen Panis. Gleichzeitig beendet Filipovic seine aktive Karriere als Spieler.

Filipovic wurde in der Jugend des FC St. Pauli ausgebildet und spielte im Laufe seiner Laufbahn für mehrere Vereine im In- und Ausland. In Österreich lief der Innenverteidiger für die SV Ried, die Wiener Austria, den LASK und den GAK auf. Während seiner Profikarriere kam Filipovic unter anderem auf 162 Einsätze in der österreichischen Bundesliga, 22 Spiele in der Europa League sowie 43 Partien in der kroatischen Liga und 28 in der türkischen Süper Lig. Diese Erfahrungen soll er nun im Nachwuchsbereich des LASK einbringen.

Parallel zu seiner neuen Tätigkeit hat Filipovic vor Kurzem mit der Ausbildung zur UEFA-B-Trainerlizenz begonnen.

Das sagt der Deutsche zu seiner neue Aufgabe: „Als das Interesse vom LASK aufkam, habe ich das sofort als super Möglichkeit für mich empfunden, nicht lange überlegt und wir sind uns schnell einig geworden. Der Kontakt zum Verein ist nie abgebrochen und ich habe die Zeit hier gut in Erinnerung. Diese Möglichkeit, hier als Co-Trainer zu arbeiten, ist optimal. Ich bin sehr dankbar und positiver Dinge für die Zukunft.“

(red.) Bild: LASK