Dominic Thiem hat zu seinem Karriereende am späten Dienstagabend noch ausführlich über seine Gefühlslage nach seinem letzten Profimatch auf der ATP-Tour gesprochen.

Traurigkeit, große Erleichterung und eine gewisse Leere bilden einen bunten emotionalen Mix beim ehemaligen Tennis-Weltranglisten-Dritten. Spekulationen über ein mögliches Comeback in ein, zwei Jahren wies der 31-jährige Niederösterreicher kategorisch zurück. Großen Dank sprach Thiem seinen Fans in Österreich, aber auch weltweit aus.

Das letzte Match ist vorbei. Wie würden Sie den Abend zusammenfassen?

Thiem: „Ja, es war ein unglaublicher Abend. Als allererstes möchte ich noch einmal das sagen, was ich auch auf dem Platz gesagt habe. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Fans und alle Leute, die mich über die Jahre hinweg so unglaublich unterstützt haben. In der Halle, in ganz Österreich, auf der ganzen Welt. Das war so wichtig über die Jahre hinweg. Sonst habe ich im ersten Satz um einiges besser gespielt als erwartet. Ich habe es vor dem Match echt geschafft, noch einmal in den ‚Tunnel‘ zu kommen, in den erwünschten Zustand vor so einem Match. Deswegen habe ich gut gespielt und einige Prozent mehr rausgekitzelt, als ich erwartet habe. Im ersten Satz war ich voll im Match, im zweiten ist mir das ein bisschen entglitten.“

Der Tennisschläger steht fast buchstäblich schon im Museum. Was überwiegt jetzt, die Erleichterung, dass es jetzt vorbei ist, ist Wehmut oder eine gewisse Leere da?

„Alles durcheinander. Einerseits natürlich eine gewisse Traurigkeit, weil ich heute noch einmal diese unglaublichen Emotionen und die Begeisterung erleben habe dürfen. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich sowas erlebt habe, deshalb eine Traurigkeit. Aber natürlich auch eine große Erleichterung, weil das doch die letzten Monate die ganze Zeit im Hinterkopf war, die letzte Woche und das letzte Match. Dann aber auch ein bisserl eine Bestätigung, dass es der richtige Schritt war. Und dann auf jeden Fall auch eine gewisse Leere – jetzt gerade fühle ich mich so wie in den Momenten, wo eine lange Saison zu Ende gegangen ist. Das wird sicher ein bisserl dauern.“

Was werden Sie an Ihrem ersten Tag als Tennis-Pensionist machen und woher können Sie sich das vielleicht fehlende Rampenlicht in Ihrem zweiten Leben holen?

„Zur zweiten Frage: das ist sicher schwer für alle, wenn man das so lange gehabt hat, das ist Adrenalin fast jede Woche. Man muss lernen, ohne das zu leben. Das ist speziell als Sportler so vorprogrammiert, ich bin da nicht besonders anfällig, dass ich das so brauche. Morgen am Nachmittag wird ein Fußballtraining stattfinden, weil ein paar Leute da sind, nachdem ich verloren habe, habe ich eines angesetzt.“

Was werden Sie am wenigsten vermissen?

„Die Langstreckenflüge auf jeden Fall. Das war am Anfang echt okay, je älter ich geworden bin, desto schwieriger und mühsamer sind die geworden.“

Karriereende fix: Thiem schließt Comeback aus

Sportlerinnen, die in Ihrem Alter aufhören, werden gerne befragt, was denn jetzt privat so ansteht. Gibt es denn privat Pläne?

„Kurzfristig noch nicht, aber das wird sich jetzt auch ein bisserl ändern das Ganze. Da werden wir sicher drüber reden, weil das dreht sich um 180 Grad. Alles hat sich bis jetzt ums Tennis gedreht, um so gut wie möglich beim nächsten Match in Form zu sein. Jetzt kommen sicher andere Sachen in den Vordergrund. Ja mal schauen, wie es die nächsten Jahre sein wird, aber ich lass es auf mich zukommen.“

Ihre lange Tenniskarriere hat auch den Verzicht auf viele Dinge bedeutet. Hat es etwas gegeben, worauf Sie bewusst verzichten mussten?

„Nicht wirklich. Ich werde auch nach meiner Karriere nicht mit Sachen anfangen, die ich sowieso nicht gemacht habe. Es war nie wirklich ein Verzicht, dass ich keinen Alkohol trinke. Die gesunde Ernährung, das nicht feiern gehen können, diese klassischen Verzichtsachen waren für mich echt immer einfach. Deshalb fühle ich mich auch nicht so, als müsste ich etwas groß nachholen.“

Am Tag des Karriereendes die Frage nach einem eventuellen Comeback zu stellen, scheint absurd. Stimmt der Eindruck, dass ein Comeback in zwei, drei Jahren denkunmöglich ist?

„Ja, auf jeden Fall. Der wichtigste Faktor in dem ist, dass ich ganz objektiv betrachtet, schon weit weg bin von der Weltspitze und vom eigenen Leistungspotenzial. Es wäre was ganz anderes, wenn ich aufhören würde, wenn ich erste Zehn wäre. Ich bin so weit weg von dem Level, wo es sich persönlich für mich auszahlen würde.“

