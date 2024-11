Kasachstan-Teamchef Cherchesov: „Wird ein ganz anderes Spiel als in Linz“

Für den kasachischen Teamchef Stanislav Cherchesov steht das Nations-League-Spiel am Donnerstag (16.00 Uhr) in Almaty gegen Österreich im Zeichen der Revanche.

Der 61-Jährige will zeigen, dass seine Auswahl besser ist, als es das 0:4 vor einem Monat in Linz vermuten lässt. Gleichzeitig ist sich der frühere Tirol-Goalie und -Trainer auch der Qualität der ÖFB-Mannschaft bewusst und bezeichnete sie als aussichtsreichsten Anwärter auf den Gruppensieg.

„Österreich, Norwegen und Slowenien sind ziemlich gleich stark, aber die Österreicher spielen irgendwie frischer. Sie haben Norwegen nicht umsonst so hoch geschlagen. Deshalb sind sie auch Favorit auf den Gruppensieg. Doch wir werden alles tun, um zu punkten“, sagte Cherchesov der APA.

Cherchesov: „Wird ein ganz anderes Spiel als in Linz“

In Almaty erkämpfte seine Truppe gegen Norwegen ein 0:0, gegen Slowenien gab es ein knappes 0:1. Auch diesmal soll es für die Gäste im Ortalyk Stadion ungemütlich werden. „Es wird ein ganz anderes Spiel als in Linz. Diesmal müssen die Österreicher lange zu uns fliegen“, erklärte Cherchesov. Im Duell vor einem Monat „haben wir eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber einige große Fehler gemacht“, betonte der frühere russische Teamchef.

Cherchesov muss auf die gesperrten Islam Chesnokov und Nuraly Alip verzichten, seine Truppe liegt mit einem Punkt aus vier Partien jeweils fünf Punkte hinter dem Führungstrio und dürfte sich daher mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus Liga B verabschieden. Das Stadion in Almaty fasst knapp 24.000 Zuschauer und wird laut Cherchesov wohl ausverkauft sein. Rund 170 österreichische Fans sind vor Ort mit dabei.

(APA)/Bild: GEPA