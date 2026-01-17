Kasper bei Detroit-Heimsieg mit Tor und Assist

Eishockey-Legionär Marco Kasper hat erstmals in dieser NHL-Saison ein Tor und einen Assist in einem Spiel verbucht.

Der 21-jährige Kärntner leistete am Samstag beim 4:2-Heimsieg seiner Detroit Red Wings gegen die San Jose Sharks im Mitteldrittel die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich durch J.T. Compher (27.). Im Finish traf er ins leere Tor zum Endstand (59.). Für Kasper waren es die ersten Scorerpunkte seit 1. Jänner, er hält nach 48 Saisonpartien bei je vier Toren und Assists.

In der vergangenen Saison, seiner ersten in der stärksten Eishockey-Liga der Welt, hatte Kasper in 77 Einsätzen noch 37 Scorerpunkte (19 Tore und 18 Assists) angeschrieben. Gegen San Jose beendete der Stürmer eine 36 Spiele anhaltende Torflaute. Sein davor letzter Treffer war ihm am 30. Oktober gelungen. „Es macht immer Spaß, ein Tor zu erzielen, speziell nach so einer langen Zeit“, erklärte Kasper. „Es war ein Empty-Net-Treffer, aber die zählen genauso – also nehme ich ihn.“

„Sehr wichtig für Marco“

Vor dem Ausgleich durch Compher hatte Kasper den entscheidenden Scheibengewinn verzeichnet. Auch das Tor sollte Selbstvertrauen bringen. „Das war sehr wichtig für Marco“, meinte Detroit-Coach Todd McLellan. „Ich weiß, dass sein Spiel wieder gekommen ist – vielleicht nicht in der Scorerliste, aber seine Physis, seine Beharrlichkeit und seine eisläuferischen Fähigkeiten. Er schaut jetzt wie ein anderer Spieler aus.“

Seine Red Wings holten den fünften Sieg in den jüngsten sechs Partien. Sie liegen damit unmittelbar hinter den punktegleichen Tampa Bay Lightning und Carolina Hurricanes auf Rang drei der Eastern Conference. Das Ende einer zehnjährigen Play-off-Durststrecke scheint für das Traditionsteam in greifbarer Nähe.

(APA)/Bild: Imago