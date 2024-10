Kasper glänzt bei AHL-Saisonauftakt

Die Kärntner Eishockey-Hoffnung Marco Kasper hat am Freitag (Ortszeit) in der American Hockey League (AHL) großen Anteil am 3:0-Saisonauftaktsieg der Grand Rapids Griffins daheim gegen die Milwaukee Admirals gehabt.

Der 20-jährige Stürmer erzielte das erste Tor seines Teams im neuen Spieljahr (29.), beim 2:0 rund sieben Minuten später durfte er sich einen Assist gutschreiben lassen. Kasper war zu Wochenbeginn vom NHL-Team Detroit Red Wings in dessen Farmteam geschickt worden.

Kucherov in NHL mit Hattrick für Tampa

In der NHL entschied Nikita Kucherov die Partie von Tampa Bay Lightning bei den Carolina Hurricanes in der Schlussphase im Alleingang für die Gäste. Der Russe erzielte ab dem Stand von 1:1 in den letzten neun Spielminuten einen Hattrick, die letzten beiden Treffer waren „empty net“-Tore. Zudem hatte Kutscherow Tampas ersten Treffer vorbereitet.

Die Winnipeg Jets wiederum feierten ebenso in der Fremde einen 2:1-Overtimesieg über die Chicago Blackhawks. Die Vegas Golden Knights holten ein Heim-4:3 gegen die St. Louis Blues, die Philadelphia Flyers gewannen bei den Vancouver Canucks nach Penaltyschießen 3:2.

