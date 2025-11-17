Kasper im Doppelpack: Die NHL live auf Sky

Die NHL mit zwei Spielen des Österreichers Marco Kasper live auf Sky Sport

Kasper trifft in der Nacht auf Mittwoch mit den Detroit Red Wings auf Seattle Kraken

Am Samstag empfängt Kasper mit den Red Wings um 19 Uhr die Columbus Blue Jackets live bei Sky

300 Spiele live – während der Regular Season und der NHL Stanley Cup Playoffs in der Regel mindestens ein Spiel pro Tag

Schaue die NHL mit Sky Stream!

In dieser Woche können sich österreichische Eishockey-Fans wieder auf zwei Einsätze von Marco Kasper in der besten Eishockey-Liga der Welt freuen.

In der Nacht auf Mittwoch empfängt der Tiroler mit den Detroit Red Wings Seattle Kraken. Das Spiel ist ab 1:00 Uhr live zu sehen. Am Wochenende begrüßen Kasper und die Red Wings noch die Columbus Blue Jackets. Diese Begegnung können Sky-Zuseherinnen und Zuseher am Samstag ab 19:00 Uhr live sehen.

Die NHL auf Sky Sport

Während der Regluar Season wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die in Österreich zur besten Sendezeit stattfinden. Auch in den NHL Stanley Cup Playoffs wird Sky Sport umfassend live berichten, unter anderem mit allen Begegnungen der beiden Conference Finals und des NHL Stanley Cup Finals. Ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Partien mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.

Über die Live-Übertragungen hinaus präsentiert Sky Sport unter anderem das Highlight-Magazin „NHL On the Fly“. Außerdem sind am Vormittag des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Boston Bruins zu sehen. Somit können die Fans von Marco Kasper den österreichischen Star bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.

Die NHL mit Marco Kasper am Mittwoch und Samstag live auf Sky

Mittwoch

1:00 Uhr: Seattle Kraken @ Detroit Red Wings – live auf Sky Sport Mix

Samstag

19:00 Uhr: Columbus Blue Jackets @ Detroit Red Wings – live auf Sky Sport Austria 2

Bild: Imago