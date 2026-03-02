Kasper mit zwei Assist für Red Wings bei Sieg in Nashville
Marco Kasper hat am Montagabend in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zwei Assists zum 4:2-Sieg der Detroit Red Wings bei den Nashville Predators beigesteuert.
Kasper hält damit bei 13 Scorerpunkten (sechs Tore, sieben Assists). Detroit drehte einen 1:2-Rückstand, Kasper leistete zum 1:0 bzw. zum 3:2 die Vorarbeit und stand 15:22 Minuten auf dem Eis.
(APA) / Bild: Imago