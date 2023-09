Kasper, Reinbacher, Nickl in den NHL-Rookie-Camps

Die drei österreichischen Eishockey-Talente Marco Kasper (19, Detroit Red Wings), David Reinbacher (18, Montreal Canadiens) und Thimo Nickl (21, Pittsburgh Penguins) starten in dieser Woche bei ihren NHL-Clubs die Saisonvorbereitung. Das Trio kann sich bei Camps und Turnieren für junge Spieler präsentieren. Für Marco Rossi (21), der schon 21 NHL-Spiele für Minnesota Wild bestritten hat, geht es erst am 21. September los.

Kasper spielt mit den jungen Red Wings beim traditionellen Prospect-Turnier in Traverse City ab Donnerstag gegen die Dallas Stars, Columbus Blue Jackets und Toronto Maple Leafs. Im Kampf um einen Platz im NHL-Kader geht es für den Kärntner Stürmer, der 2022 als Nummer acht gedraftet worden ist und im April sein NHL-Debüt gegeben hat, am 21. September beim offiziellen Trainingsstart weiter.

Die beiden Verteidiger Reinbacher und Nickl können bei ihren neuen Clubs einen ersten guten Eindruck hinterlassen. Reinbacher, im heurigen Juni von den Montreal Canadiens als Fünfter gedraftet, absolviert beim Rekordchampion ab Mittwoch das Rookie-Camp. Nickl, von den Anaheim Ducks 2020 gedraftet (Nr. 104) und im vergangenen März nach Pittsburgh transferiert, spielt mit den Penguins ab Freitag bei der Prospects Challenge in Buffalo. Saisonstart in der NHL ist am 10. Oktober.

