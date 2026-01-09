Kasper-Teamkollege Kane knackt bei Sieg 500-Tore-Marke

Detroit-Stürmer Patrick Kane hat den 500er-Club der NHL-Torschützen erreicht.

Am Donnerstag erzielte der 37-Jährige beim Heim-5:1 über Vancouver seine Treffer 499 und 500 und gehört damit zu den sechs erfolgreichsten Aktiven der Liga. Einer davon ist der Russe Alexander Owetschkin, der die Allzeit-Wertung mit 915 Toren anführt. Insgesamt haben 50 Akteure diese Marke überschritten. Kane-Teamkollege Marco Kasper blieb punktelos, bei Vancouver fehlte Marco Rossi weiter verletzt.

(APA) Foto: Imago