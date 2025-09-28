Kasper trifft bei NHL-Test – Rohrer vorerst zurück nach Zürich
In einem NHL-Vorbereitungsspiel der Detroit Red Wings bei den Buffalo Sabres hat Österreichs Eishockey-Ass Marco Kasper am Samstag in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielt.
Es war der letzte Treffer in diesem Spiel für die Red Wings, die 2:5 verloren. Indes wurde Vinzenz Rohrer von den Montreal Canadiens aus dem Camp zurück zu den ZSC Zürich Lions geschickt. Mit dem Hinweis, dass es „noch“ nicht für die NHL reiche, der 21-Jährige heimste aber viel Lob ein.
(APA) / Foto: IMAGO