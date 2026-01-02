Kasper und Red Wings im Doppel live auf Sky

Marco Kasper trifft am Samstag mit den Detroit Red Wings auf die Pittsburgh Penguins mit Superstar Sidney Crosby – ab 18:00 Uhr live

Im neuen Jahr warten gleich drei Highlights auf Eishockey-Fans, wenn Marco Kasper zwei Mal in der besten Liga der Welt im Einsatz ist und zusätzlich der NHL Winter Classic ansteht.

Für Marco Kasper und die Detroit Red Wings geht es morgen Samstag gegen die Pittsburgh Penguins mit Superstar Sidney Crosby. Die Partie ist ab 18:00 Uhr live zu sehen. Drei Tage später, in der Nacht auf Dienstag, den 6.1., sind Kasper und die Red Wings dann auswärts bei den Ottawa Senators zu Gast, ab 1:30 Uhr live. Bereits in der Nacht von heute auf Samstag wartet zudem mit dem NHL Winter Classic ein weiteres Highlight. In der diesjährigen Ausgabe treffen die Florida Panthers auf die New York Rangers. Dieses Spiel wird ab 2:00 Uhr live übertragen.

