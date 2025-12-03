Kaum im Abseits! Haaland beeindruckt mit starker Statistik

Dass Erling Haaland den Rekord der schnellsten 100 Premier-League-Tore knacken würde, war absehbar. Wie selten der norwegische Angreifer im Vergleich zu anderen Top-Stars im Abseits steht, ist überraschend.

Von Haalands Abseits-Statistik können Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe oder Harry Kane nur träumen. „Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren in einem Auswärtsspiel wurde Erling Haaland in der Premier League wegen Abseits zurückgepfiffen“, schrieb der Sender TNT Sports in einem Post auf X – und ergänzte: „Ja… das ist tatsächlich eine echte Statistik.“

Passiert war dem Angreifer von Manchester City dieses seltene Missgeschick am Dienstagabend beim torreichen 5:4-Sieg seiner Mannschaft beim FC Fulham.

Ronaldo, Osimhen und Mbappe am häufigsten im Abseits

Seit 2023 stand der Norweger demnach erst 18 Mal im Abseits. Besonders krass wird diese Statistik, wenn man sie mit anderen Top-Stürmern vergleicht. So stand Frankreichs Weltstar Kylian Mbappe (seit 2024 bei Real Madrid, vorher Paris Saint-Germain) seit 2023 insgesamt 111 Mal im Abseits. Getoppt wird diese Zahl noch vom Nigerianer Victor Osimhen (seit 2024 bei Galatasaray, vorher SSC Neapel) und Cristiano Ronaldo.

Der Portugiese, der seit Januar 2023 bei al Nassr in Saudi-Arabien spielt, kommt im selben Zeitraum auf 143-Abseits-Positionen. Bei Osimhen sind es 117.

Guirassy auf Platz drei, Kane auf Rang fünf

Nach Haaland am zweitwenigsten im Abseits (42-mal) stand der Schwede Alexander Isak (seit 2025 beim FC Liverpool, vorher Newcastle United), gefolgt vom Guineer Serhou Guirassy (seit 2024 bei Borussia Dortmund, vorher VfB Stuttgart) mit 43 Abseits-Stellungen.

Hinter dem Argentinier Lautaro Martinez (50, Inter Mailand) belegt Englands Kapitän Harry Kane (54, FC Bayern) Platz fünf im Ranking. Haaland hatte in Fulham seinen 100. Premier-League-Treffer für City erzielt und damit den Tor-Rekord von England-Legende Alan Shearer geknackt.

