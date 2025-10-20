Kein Duell mit Österreich! Sinner sagt für Davis Cup ab

Für Jannik Sinner wird es kein Davis-Cup-Duell gegen Österreich geben. Der Südtiroler hat für das Match gegen Filip Misolic & Co. abgesagt.

Der Weltranglisten-Zweite und vierfache Grand-Slam-Sieger wird in seiner Heimat nicht zu sehen sein. Dies bestätigte Sinner am Nachmittag bei einem Medientermin in der Stadthalle. „Ich habe zwei Mal den Davis Cup gewonnen. Ich und mein Team haben das entschieden, weil die Saison am Ende vom Jahr relativ lange ist. Ich brauche eine extra Woche Pause, um eine Woche früher mit der Vorbereitung anzufangen“, erklärte der Südtiroler auf APA-Nachfrage. Die „off season“ sei in den vergangenen zwei Jahren nicht optimal gewesen.

Österreichs Davis-Cup-Team fährt mit der gleichen Besetzung wie bei den Siegen über Finnland (4:0) und Ungarn (3:2) zum Final 8 nach Bologna. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer verlautbarte dies am Montag bei einer Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle. Damit werden Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer sowie das Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler am 19. November gegen Topfavorit Italien antreten.

Melzer hatte zu diesem Zeitpunkt nur gerüchtehalber von der Absage gehört und fokussierte sich auf seine Equipe. „Ich freue mich bekanntgeben zu dürfen, dass wir mit dem gleichen Team, das die Sensation gegen Ungarn geschafft hat, auch nach Bologna reisen werden“, sagte der ÖTV-Sportdirektor. „Der Gegner könnte schwerer nicht sein. Ich glaube, dass wir etwas erleben werden, was nicht alltäglich ist“, erwartet der ehemalige Weltranglisten-Achte gerade gegen den Gastgeber eine großartige Atmosphäre vor rund 10.500 Zuschauern.

Italien auch ohne Sinner stark besetzt

Und dies wird auch ohne Sinner so sein: Kapitän Filippo Volandri nominierte Lorenzo Musetti (ATP-Nr. 8), Flavio Cobolli (22.), Matteo Berrettini (59.) sowie die Doppelspezialisten Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Allein beim Blick auf die Ranglisten-Platzierungen bleibt Italien auch ohne Sinner haushoher Favorit, dennoch sind Österreichs Chancen dadurch freilich etwas gestiegen.

„Ich hoffe, dass wir einen absoluten Spitzentag erwischen und die Italiener vielleicht einen richtig schlechten“, äußerte sich Melzer grinsend. Auf Fixstarter legte sich Melzer vorab nur wieder auf das Doppel Erler/Miedler fest. „Den Rest werden wir dort entscheiden. Für mich hängt es ein bisschen davon ab, welche Italiener dann im Team sind und wer da auf wen gut draufpassen könnte.“

(APA) / Bild: Imago