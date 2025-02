Kein Glanz und Sorgen um Kane: Bayern müht sich ins CL-Achtelfinale

Als Harry Kane die Arena nach dem Zitter-Einzug der Dusel-Bayern ins Achtelfinale nachdenklich verließ, waren die möglichen Kracher-Gegner in der Champions League erst einmal Nebensache. Ausgerechnet vor den Wochen der Wahrheit mit den Topspielen gegen Bayer Leverkusen oder Atletico Madrid bereitet der Knöchel des Torjägers Sorgen.

Sein Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr) im Bundesligagipfel gegen Eintracht Frankfurt ist ungewiss. Es komme „darauf an. Ich werde einen Scan machen lassen. Jetzt heißt es Daumen drücken“, sagte Kane nach dem äußerst glücklichen Last-Minute-1:1 (0:0) im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow, bevor er in die Münchner Nacht verschwand.

Es sei schade, meinte Trainer Vincent Kompany, „dass Harry ausfällt, aber ich kann noch nicht sagen, wie lange und was er genau hat. Das werden wir sehen.“ Sportvorstand Max Eberl sprach von Knöchelproblemen. Kane habe deshalb „keinen Sprint anziehen können. Es war besser, ihn in der Halbzeit rauszunehmen und zu schonen. Hoffentlich reicht das bis Sonntag.“

Kanes Gesundheit war jedoch nicht das einzige Problem, mit dem sich die Bayern nach dem zähen Arbeits-Remis, den Alphonso Davies erst in der Nachspielzeit (90.+4) sicher gestellt hatte, herumschlagen mussten. Nach der schmeichelhaften Nullnummer im Ligagipfel in Leverkusen war der ambitionierte deutsche Rekordmeister drei Tage später gegen Celtic erneut nicht in der Form, um ernsthaft vom ersehnten „Titel dahoam“ träumen zu dürfen. Entsprechend gespannt gingen die Blicke zur Auslosung des Achtelfinals am Freitag (um 12.00 Uhr live auf Sky Sport News und im Livestream auf unserer Website und der Sky Sport Austria App) in der UEFA-Zentrale in Nyon.

Die beiden Spiele seien „keine Offenbarung“ gewesen, räumte Eberl ein. Man sitze „nicht da und sagt: Wir sind in Topform, alles ist fantastisch. Wir tun uns schwer.“ Dennoch: „Wir sind durch, wir haben Leverkusen auf Abstand gehalten und sind in der Champions League weiter. Jetzt müssen wir ein paar Dinge daraus lernen.“

Auch Leon Goretzka sah die wenig berauschenden Leistungen ganz pragmatisch. „In den letzten sechs Tagen ging es nur darum, Ergebnisse zu erzielen. Es waren extrem anstrengende Tage, auch mit den Reisen. Das sind aber die wichtigen Momente in einer Saison, wenn man nicht die Sterne vom Himmel spielt und trotzdem Ergebnisse liefert und durchkommt“, sagte der 30-Jährige gelassen.

Auch Kompany wollte den holprigen Auftritt gegen die biederen Schotten „im Kontext“ sehen. „Wir haben in sechs Tagen viel Energie gelassen. Aber wir sind acht Punkte in der Liga vorne und in der Champions League eine Runde weiter. Natürlich wollen wir immer, dass der Unterschied zum Gegner groß ist. Aber wenn nicht, muss man sich die Ergebnisse eben erarbeiten“, betonte er.

Doch wie weit kommt der deutsche Rekordmeister, der vom Finale in der heimischen Arena am 31. Mai träumt, mit solchen Leistungen? Zumal die echten Herausforderungen erst noch kommen. Nach dem Achtelfinale im März wären dann Arsenal, Liverpool oder Barcelona mögliche weitere Gegner. Doch erst einmal wartet Bayer oder Atleti. „Egal, welcher Gegner: Wir freuen uns auf die nächste Runde“, sagte Kompany lapidar.

Um die Laune hochzuhalten, zogen sich die Bayern an Kleinigkeiten hoch. Eberl imponierte „die Mentalität“. Seine Stars hätten sich „gegen das Schwer-tun gestemmt“. Dem stets kritischen Joshua Kimmich gefiel nach dem Schock durch das 0:1 des Ex-Rapidlers Nicolas Kühn (63.), „dass wir diesmal nicht den Kopf verloren haben. Das war in der Vergangenheit schon wilder.“ Kapitän Manuel Neuer hob die „charakterliche Leistung“ hervor. Deshalb sei er auch „zuversichtlich, dass es wieder schönere Fußball-Abende geben wird“. So ganz ohne Sorgen.

