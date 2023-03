via

via Sky Sport Austria

Durch die 0:2-Niederlage gegen den SK Sturm hat die WSG Tirol die Meistergruppe verpasst, Trainer Thomas Silberberger sieht das erste Gegentor an Knackpunkt im Spiel. „Mitten in der Phase, wo wir das Heft in der Hand hatten, machen wir einen kapitalen Bock und dann ist Sturm Graz auf der Siegerstraße“, sagte Silberberger im Sky-Interview.