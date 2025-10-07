Kein Rücktritt: „Entscheidung“ von James nur ein Werbegag

Einen Tag lang wurde wie wild spekuliert, dann entpuppte sich die „Second Decision“ von Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers als Werbegag.

Was als ein Hinweis zur Ankündigung seines Rücktritts hätte interpretiert werden können, war nichts weiter als der raffinierte Anschmecker für das kurze Video einer französischen Cognac-Brennerei, für die der 41 Jahre alte „King“ bereits seit einem Jahr Werbung macht.

Grund für die Aufregung: James hatte in den Sozialen Medien für Dienstag unter dem Hashtag „TheSecondDecision“ die „Entscheidung aller Entscheidungen“ angekündigt – eine Anspielung auf „The Decision“ am 8. Juli 2010, als er in einer Fernsehsendung seine „Entscheidung“ für einen Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu Miami Heat bekanntgegeben hatte.

Der Clip, den James in den Sozialen Medien schließlich veröffentlichte, erinnerte dann tatsächlich an „The Decision“ von vor mehr als 15 Jahren. Selbst die damals alles entscheidende Frage des Interviewers war dieselbe: „Was ist deine Entscheidung?“ Auflösung diesmal: James „entscheidet“ sich für die Sonderedition eines nach ihm benannten Cognacs.

Von einem Wechsel zu einem anderen Klub oder gar einem Rücktritt vor oder nach der kommenden Saison war diesmal freilich nicht die Rede. Stattdessen schrieb die Brennerei, die bereits vergangenen September eine „limitierte Edition“ eines LeBron-James-Cognac präsentiert hatte: „Die Entscheidung ist gefallen. Prost auf Jahr 23.“ James geht also in seine 23. Saison in der NBA.

(SID)/Bild: Imago