Kein Stammplatz in Lyon: Boateng offen für Wechsel

Der frühere Abwehrspieler des FC Bayern saß bei Olympique Lyon zuletzt nur noch auf der Ersatzbank. Einen Abschied nach nur einem Jahr ist vorstellbar.

Weltmeister, zweifacher Champions-League-Sieger, aber für Olympique Lyon nicht gut genug?

Bei den Franzosen war Jereme Boateng zuletzt nicht mehr regelmäßig gesetzt. In der Hinrunde zählte der 33 Jahre alte Innenverteidiger noch zum Stammpersonal, doch in der Rückrunde stellte ihn Trainer Peter Bosz nur noch sieben Mal in die Startelf.

Am letzten Spieltag bei Clermont Foot (2:1) kam Boateng gar nicht zum Einsatz. Zu wenig Einsatzzeit für den früheren Abwehr-Star des FC Bayern, der in Lyon nach nur einem Jahr bereits vor dem Absprung stehen könnte.

Wechsel im Sommer vorstellbar

Nach Informationen von Sky kann sich Boateng eine Veränderung im Sommer vorstellen, er will nochmal angreifen und regelmäßig spielen. Seine möglichen Ziele: Ein ambitionierter Verein in Spanien, Italien, Portugal oder Frankreich. Auch eine Rückkehr nach Deutschland schließt der Abwehr-Hüne nicht aus.

Im Interview mit Sky, am Rande eines Events des Magazins „Life after Football“ in Paris, sagte Boateng zuletzt: „Man wird sich im Sommer bestimmt zusammensetzen, austauschen und schauen, wie es weitergeht. Aber ich habe erstmal einen Vertrag in Lyon und gehe ganz normal in die Sommerpause. Dann komme ich wieder zum Trainingsauftakt.“

An Interessenten für Boateng mangelt es nicht. Sein Vertrag läuft bis 2023. Er fühlt sich topfit und will sich nochmal beweisen. Jetzt schon in die Major League Soccer (MLS) zu wechseln, kommt für ihn übrigens nicht infrage. Den Schritt in die USA könnte er sich nur zum Abschluss seiner Karriere vorstellen: „Das ist ein Traum, der noch nicht weg ist. Das kann immer noch passieren. Es wäre ein schönes Abenteuer zum Abschluss“, verriet der gebürtiger Berliner bei „Transfer Update – Die Show„.

Vorbild Schweinsteiger?

Boateng würde es damit unter anderem seinem früheren Mitspieler beim FC Bayern und Weltmeister-Kollegen Bastian Schweinsteiger gleichtun.

Auch Schweinsteiger ließ seine Karriere in der Major League Soccer bei Chicago Fire ausklingen und beendete seine Laufbahn mit 35 Jahren.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago