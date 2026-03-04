Keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung

Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Italien werden am Freitag laut APA keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger für ihre Länder auftreten. Stattdessen sollten Freiwillige im römischen Amphitheater in Verona diese Rolle übernehmen, teilt das Internationale Paralympische Komitee (IPC) heute mit. Das Ziel sei: „Einheitlichkeit zwischen den Delegationen zu gewährleisten“.

Nach Angaben des IPC beruht die Entscheidung vor allem auf organisatorischen Herausforderungen. Die großen Entfernungen zwischen den Wettkampforten Mailand, Cortina, Tesero und Verona hätten zu langen Reisezeiten geführt, sodass viele Delegationen ihre Athletinnen und Athleten nicht zur Eröffnungsfeier entsenden könnten. Auch Österreich hatte angekündigt, das ursprünglich vorgesehene Fahnenträger‑Duo Veronika Aigner und Markus Salcher lediglich per Video zuzuschalten.

Zahlreiche Nationen boykottieren

Als Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten unter eigener Flagge hatten einige Länder jedoch angekündigt, der Eröffnungsfeier komplett fernzubleiben und nicht am Einmarsch teilzunehmen. Dem Aufruf der Ukraine zum Boykott waren zuletzt unter anderem Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, die Niederlande und Tschechien gefolgt.

Außerdem betonte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) noch vor zwei Tagen, dass der Konflikt im Nahen Osten mögliche Auswirkungen auf den Ablauf der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo haben könnte. Vor allem die Anreise einzelner Delegationen werde aufmerksam beobachtet, hieß es in einem Statement wenige Tage vor der Eröffnung in Verona.

Betroffen schien unter anderem der Australier Michael Milton, der gemeinsam mit seiner Familie in Doha festsaß. Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass sich die Situation geklärt hat: Auf seinem Instagram‑Kanal ist der Skirennfahrer inzwischen bereits auf der Piste zu sehen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Beitragsbild: Imago