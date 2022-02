Keine Bremsen: Neues Red-Bull-Auto sorgt für Verwirrung

via

Nach der Präsentation des neuen RB18 hat es Irritationen um das neue Red-Bull-Auto von Weltmeister Max Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio Perez gegeben.

Anders als der zuvor von Haas präsentierte VF-22 fielen die Kühleinlässe am RB18 deutlich größer aus, zudem präsentierte Red Bull einen doppelten Beam-Flügel.

In den sozialen Medien wurde anschließend insbesondere über die Ähnlichkeit zwischen dem RB18 und dem in der vergangenen Saison in Silverstone gezeigten Showcar für 2022 gewitzelt. Zudem hatte der vorgestellte Bolide keine Bremsen und eine feste Radaufhängung ohne Dämpfer und Federn.