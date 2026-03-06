Keine erneute Blamage: Liverpool siegt im FA-Cup-Achtelfinale gegen Wolves

Der FC Liverpool hat eine erneute Blamage bei den Wolverhampton Wanderers vermieden.

Drei Tage nach der Liga-Niederlage beim Tabellenletzten der Premier League gewannen die Reds ihr Gastspiel im FA-Cup-Achtelfinale im Molineux Stadium souverän mit 3:1 (0:0).

Der zuletzt verletzte Starspieler Florian Wirtz wurde am Freitagabend bei 2:0-Führung in der 69. Minute für Rio Ngumoha eingewechselt. Der DFB-Nationalspieler hatte sich vor zwei Wochen am Rücken verletzt und drei Spiele verpasst, darunter auch die jüngste Pleite bei den Wolves (1:2).

