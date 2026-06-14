„Keine Fehler erlauben“ – Gregoritsch warnt vor Jordanien

Trotz der Favoritenrolle des ÖFB-Teams hat Michael Gregoritsch vor dem WM-Auftaktgegner Jordanien gewarnt.

Man dürfe und werde den Asien-Fußball-Vizemeister keinesfalls unterschätzen, betonte der Stürmer am Sonntag in Santa Barbara. Österreich trifft am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara auf die Jordanier, ein Sieg gegen den WM-Neuling würde den Weg ins Sechzehntelfinale ebnen.

Gregoritsch spürt laut eigenen Angaben vor dem ersten WM-Match einer österreichischen Nationalmannschaft seit 28 Jahren bereits ein Kribbeln. „Das Spiel ist extrem besonders, nicht vergleichbar mit einer EM, weil es einfach viel größer ist“, sagte der Steirer. „Das Ungewisse, wo man steht, ist extrem spannend. Wir erwarten uns viel von uns, unser Anspruch ist extrem hoch.“

Dennoch dürfe man sich gegen den vermeintlichen Underdog Jordanien nicht in Sicherheit wiegen. „Man sieht, wie schwer sich Schottland gegen Haiti getan hat“, erklärte Gregoritsch mit Verweis auf den mageren 1:0-Sieg des Favoriten. „Jordanien ist extrem kompakt, sie kommen total über ihr Teamgefüge und spielen richtig guten Fußball. Das ist nichts, wo wir hingehen und so wie die Deutschen gegen Curacao 7:1 drüberfahren.“

Baumgartner-Verletzung „Riesenschock“

Außerdem meinte Gregoritsch: „Die Jordanier haben sich in einer schweren Quali qualifiziert und sind absolut zu Recht hier. Wir müssen an unsere absolute Obergrenze kommen.“ Geschafft werden muss das ohne Christoph Baumgartner – der Ausfall seines Kumpels schmerzt Gregoritsch nach wie vor. „Es ist ein Riesenschock, wenn einer meiner besten Freunde verletzt ausscheidet und du diesen gemeinsamen Moment verpasst.“ Immerhin reiste Baumgartner inzwischen als moralische Unterstützung ins Teamcamp nach Goleta nach. „Ich freue mich, dass er hier ist. Er gibt mir viel Kraft“, sagte der Grazer.

Nachdem sich Baumgartner beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) verletzt hatte, wurde der eigentlich als Reservist vorgesehene Gregoritsch von Teamchef Ralf Rangnick kurzfristig und für eine Hälfte als Zehner aufgeboten. Eine derartige Rolle auch gegen Jordanien schloss Gregoritsch nicht aus. „Ich habe schon davor ein paar Mal Zehner gespielt, deshalb kann ich es spielen. Natürlich interpretiere ich die Position anders als ‚Baumi‘. Dort, wo ich gebraucht werde, versuche ich bereit zu sein.“

Ob Gregoritsch in der Startelf stehen wird, ist offen. Ein Platz auf der Ersatzbank würde an der hohen Meinung des 32-Jährigen von Rangnick nichts ändern. Die Vertragsverlängerung des Deutschen sei „sehr wichtig“ für die ÖFB-Auswahl. „Es war eine sehr gute und wichtige Entscheidung zu einem guten Zeitpunkt.“ Wären die Verhandlungen noch länger gelaufen, „glaube ich, dass das etwas mit uns gemacht hätte“, vermutete Gregoritsch.

ÖFB-Team in „drei Kathedralen des Football“

Nun ist alles angerichtet für die Erfüllung eines „persönlichen Traums“, wie es der American-Football-Fan Gregoritsch formulierte – Spiele in den großen Football-Arenen von Santa Clara, Dallas und Kansas City stehen an. „Ich habe gedacht, dass ich das nur als Fan erleben werde, es ist unglaublich geil. Wir kommen in drei Kathedralen der NFL, dementsprechend sollten wir es auch würdigen.“

(APA) / Bild: GEPA