Keine ÖOC-Medaille im Ski Cross – Männer-Doppelsieg für Italien

Österreichs Ski Crosser sind bei den Olympischen Spielen diesmal ohne Medaille geblieben.

Wie am Vortag bei den Frauen kam am Samstag in Livigno bei den Männern kein ÖOC-Aktiver ins Semifinale, Olympia-Debütant Nicolas Lussnig als einziger ins Viertelfinale. Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Johannes Aujesky schieden im Achtelfinale aus.

Es gab einen italienischen Doppelsieg durch Simone Deromedis und Federico Tomasoni. Bronze holte der Schweizer Alex Fiva.

(APA)/Bild: Imago