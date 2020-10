“Keine Operettenliga” – LASK-Vizepräsident Werner sieht Tipico Bundesliga als Sprungbrett

via

via Sky Sport Austria

Der LASK ließ am Deadline Day mit einem Hammer-Transfer aufhorchen. Johannes Eggestein kommt vom Deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen zu den Linzern. In der Sendung “Talk und Tore” zeigte sich LASK-Vizepräsident stolz über den gelungenen Transfer und lobte die Arbeit der Vereine der Tipico Bundesliga.

LASK_Neuzugang Johannes Eggestein kam bisher 46 Mal in der Deutschen Bundesliga zum Einsatz. Dass sich ein deutscher U21-Nationalspieler für den LASK entscheidet, beweist, dass sich der LASK und die gesamte Tipico Bundesliga auf einem richtig gutem Weg befindet. “Ich bin stolz, dass unser dieser Transfer gelungen ist”, schwärmt Jürgen Werner.

Auch in der Fünfjahreswertung steht Österreich aktuell gut da. Aktuell belegt man den 10. Platz, was einen Fixplatz in der Königklasse bedeuten würde. Transfers, wie jener von Eggestein bestätigen das Standing der Bundesliga. “Das ist keine Operettenliga, sondern da kann ich mich weiterentwickeln und da kann ich einen Sprung machen”, sagte Jürgen Werner.