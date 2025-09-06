Keine Punkte in Finnland! Salzburg unterliegt auch in Kuopio

Der EC Red Bull Salzburg kehrt ohne Punkt von der Reise nach Finnland zurück.

Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage bei Ilves Tampere musste sich Österreichs Eishockey-Meister in der Champions Hockey League (CHL) am Samstag auch KalPa Kuopio mit 2:3 (1:2,0:1,1:0) geschlagen geben. Nach einer frühen Salzburger Führung durch Lucas Thaler (7.) drehte der finnische Champion mit einem Powerplay-Doppelschlag die Partie zu seinen Gunsten.

Juuso Ketola (14.) und Teemu Hartikainen (15.), 2022 mit Finnland Olympiasieger und Weltmeister, sorgten vor rund 3.000 Fans in der Olvi-Arena für die Wende. Aleksi Klemetti erhöhte auf 3:1 (40.), im Finish wurde es aber nochmals spannend. Mit einem sechsten Feldspieler gelang den Salzburgern durch Dennis Robertson der Anschlusstreffer (59.), trotz eines Plus‘ an Torschüssen reichte es aber neuerlich knapp nicht für einen Zähler. Kuopio feierte den vierten Sieg im vierten Spiel.

Am Abend (19.00 Uhr) gastiert Vizemeister KAC beim dänischen Club Odense Bulldogs.

(APA)/Bild: GEPA