Keine Titelverteidigung: Zverev scheitert im München-Halbfinale

Keine Titelverteidigung, kein Rekordsieg: Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München im Halbfinale gescheitert.

Der 28 Jahre alte Vorjahressieger unterlag dem überragenden Italiener Flavio Cobolli 3:6, 3:6. In seinem vierten Halbfinale in München stieß Zverev damit erstmals nicht ins Endspiel beim MTTC Iphitos vor, ihm entging damit auch die Chance, mit einem vierten Titel zum alleinigen Rekordchampion vor Philipp Kohlschreiber aufzusteigen.

Dem Schlaggewitter von Cobolli, in der Weltrangliste auf Position 16 geführt, stand Zverev phasenweise hilflos gegenüber. Viele Bälle, die der 23 Jahre alte italienische Davis-Cup-Sieger mit voller Wucht ins Feld schlug, blieben für den Weltranglistendritten unerreichbar. Bereits nach nur 68 Minuten war das sehr einseitige Duell vorbei.

(SID) / Bild: Imago