Keine Überraschung in Monte Carlo: Altmaier unterliegt Alcaraz

Tennisprofi Daniel Altmaier hat die große Überraschung beim ATP-Masters in Monte Carlo verpasst. Der 26-Jährige musste sich im Achtelfinale dem spanischen Weltranglistendritten Carlos Alcaraz geschlagen geben. 3:6, 1:6 hieß es aus Sicht des letzten verbliebenen deutschen Spielers im Turnier nach 1:27 Stunden Spielzeit.

„Ehrlich gesagt war es schwierig, Daniel spielt großartig“, sagte Alcaraz. „Er ist ein solider Sandplatzspieler: Viele Topspin-Schläge und körperlich wirklich gut. Das Ergebnis zeigt nicht, wie schwierig es war.“

Wimbledonsieger Alcaraz, der erst zum zweiten Mal in Monte Carlo startet, trifft am Freitag auf den Franzosen Arthur Fils – und ist der prominenteste verbliebene Name im Viertelfinale des 1000er-Turniers. Der kriselnde Alexander Zverev und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic sind früh gescheitert.

Guter Start von Altmaier

Altmaier, der am Mittwoch nach einer starken Leistung den französischen Oldie Richard Gasquet (38) in drei Sätzen geschlagen hatte, fand auch gegen Alcaraz gut in die Partie. In einem langen Aufschlagspiel des Spaniers erarbeitete er sich gleich mehrere Breakchancen – Alcaraz aber wehrte alle ab, unter anderem bei einem unglaublichen Ballwechsel, der die Zuschauer auf dem Court Rainier III entzückte.

Alcaraz, zuletzt auf der Suche nach Konstanz, wirkte auch im Anschluss angreifbar, sicherte sich aber dennoch den ersten Satz, weil Altmaier seine Chancen weiter nicht nutzte. „Ich musste kämpfen“, sagte Alcaraz im Anschluss. Im zweiten Durchgang zeigte der Favorit dann seine ganze Klasse – und ballte nach dem verwandelten zweiten Matchball demonstrativ die Faust.

(SID)/Beitragsbild: Imago