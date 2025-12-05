„Keinen Sinn“: Trump will Fußball und American Football umbenennen
US-Präsident Donald Trump will Fußball und American Football umbenennen. Es habe „wirklich keinen Sinn“, dass Fußball im Englischen „soccer“ heiße, während die Sportart der National Football League (NFL) in den USA „football“ genannt werde, sagte Trump am Freitag in Washington bei der FIFA-Gruppenauslosung für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Er spielte darauf an, dass beim American Football überwiegend die Hände den Ball berühren.
„Wir haben ein kleines Problem mit einer anderen Sache, die Fußball genannt wird – aber wenn man darüber nachdenkt, sollte es nicht wirklich Fußball heißen, da gibt es keine Frage“, sagte der US-Präsident zu American Football weiter. „Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden.“ Einen Vorschlag machte Trump nicht.
Trump hatte bereits im Sommer über eine offizielle Umbenennung der beiden Sportarten in den USA nachgedacht. Er sagte sogar, er könne dazu ein Dekret unterzeichnen. Dies geschah bisher nicht.
Aktuelle Fußball Videos
HIGHLIGHTS | Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 | 15. Spieltag
HIGHLIGHTS | Preußen Münster – Hannover 96 | 15. Spieltag
Mitten im Interview: Flitzer rennt fast Muslic um
Alaba zur WM-Gruppe: „Können unsere Ziele erreichen“
Trump freut sich mit „Freund“ Infantino auf WM 2026
FIFA-Generalsekretär erklärt: Das passiert nach der WM-Gruppenauslosung
„Laufstark, intensiv, vertikal spielend“: Kovac warnt vor Ilzers Hoffenheim
„Nach Niederlagen wieder aufstehen“: Kovac nach Pokal-Aus
Wintertransfers beim FC Bayern? Freund bezieht Stellung
„Unglaublich“: Kompany wünscht Müller den MLS-Titel
(APA)/Bild: Imago