Kendlbacher startet bei Weltcupfinale in der Dressur

Erstmals seit acht Jahren geht das Weltcupfinale im Dressurreiten wieder mit österreichischer Beteiligung über die Bühne. Bettina Kendlbacher ist mit ihrem Wallach Broadmoars Don Alfredo von Mittwoch bis Sonntag in Fort Worth/USA am Start. Die Steirerin hat sich mit Rang elf in der Westeuropa-Liga das Finalticket geholt und beendet damit die rot-weiß-rote Durststrecke seit der Teilnahme von Belinda Weinbauer im Jahr 2018.

„Man hat nicht jeden Tag die Chance, sich bei einem Weltcupfinale zu präsentieren. Es war auch nicht unser Plan, es hat scheinbar echt sein sollen“, sagte Kendlbacher, die mit viel Vorfreude nach Texas aufbrach. „Don Alfredo zeigt sich daheim im Training in einer irrsinnig guten Form. Deshalb freuen wir uns sehr auf Fort Worth, das wollen wir einfach genießen“, erklärte die Steirerin vor der Abreise.

Max Kühner wäre für das Weltcupfinale der Springreiter qualifiziert gewesen, der 52-Jährige verzichtete aber schon im Hinblick auf die Weltreiterspiele im August in Aachen auf die weite Reise nach Fort Worth.

(APA)

Beitragsbild: Imago