Kerim Alajbegovic erzielt das Tor der 17. Runde

Abschließende Auszeichnung noch vor der Winterpause: Salzburg-Profi Kerim Alajbegovic hat das schönste Tor der 17. Runde erzielt.

Der Salzburg-Profi setzt sich mit dem Großteil der Stimmen klar vor LASK-Offensivmann Moses Usor und Hartberg-Kapitän Jürgen Heil durch. Auch die Treffer von Christopher Cvetko und Moritz Wels standen hierfür zur Auswahl.

Der Alajbegovic-Treffer sowie die weiteren Kandidaten:

Das Voting erfolgte bis 17. Dezember, 20 Uhr.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.