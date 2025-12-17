Kerim Alajbegovic erzielt das Tor der 17. Runde
Abschließende Auszeichnung noch vor der Winterpause: Salzburg-Profi Kerim Alajbegovic hat das schönste Tor der 17. Runde erzielt.
Der Salzburg-Profi setzt sich mit dem Großteil der Stimmen klar vor LASK-Offensivmann Moses Usor und Hartberg-Kapitän Jürgen Heil durch. Auch die Treffer von Christopher Cvetko und Moritz Wels standen hierfür zur Auswahl.
Der Alajbegovic-Treffer sowie die weiteren Kandidaten:
Das Voting erfolgte bis 17. Dezember, 20 Uhr.
(Red.)
Beitragsbild: GEPA.