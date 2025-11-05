Keys wegen Viruserkrankung bei WTA Finals out

Aufgrund einer Viruserkrankung hat Madison Keys (USA) ihr letztes Gruppenspiel bei den WTA Finals in Riad abgesagt.

Die Australian-Open-Siegerin zog vor dem Match gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) am Mittwoch zurück, für die US-Amerikanerin rückte Jekaterina Alexandrowa als Ersatzspielerin in das Teilnehmerfeld.

Die WTA Finals live auf Sky – sei mit Sky Stream live dabei!

Keys hatte zuvor ihre Gruppenspiele gegen Iga Swiatek and Amanda Anisimova verloren und somit keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale. Die „wirklich enttäuschte“ Keys sagte in einem Statement nach ihrem Rückzug: „Es ist eine riesige Leistung, es überhaupt so weit geschafft zu haben, und ich bin sehr stolz auf mein großartiges Jahr.“

Alexandrowa ist nach Mirra Andrejewa die zweite Ersatzspielerin im Feld. Die 18-jährige Russin, die im Doppel mit Diana Schnaider antritt, verzichtete auf eine Teilnahme im Einzel am Mittwoch.

(SID) / Bild: Imago