Kilt-Tasche: FIFA genehmigt Ausnahme für Schotten
Aufatmen bei den schottischen Fußball-Fans: Die „Tartan Army“ darf bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko die traditionellen Kilt-Taschen mit ins Stadion bringen – obwohl diese eigentlich zu groß sind.
Möglich macht es eine Ausnahme des Weltverbandes FIFA, der für die Sporrane (gälisch für Geldbeutel) seine strikten Regeln lockert. „Die FIFA hat bestätigt, dass Sporrane im Stadion erlaubt sein werden“, teilte der nationale Verband SFA am Mittwoch mit: „Nach der üblichen Durchsuchung und Sicherheitskontrolle.“ Die Kilt-Taschen bestehen zumeist aus Fell und Leder und werden an einem Gurt unterhalb des Bauches getragen.
Bei der WM im Sommer werden schottische Fans zu Tausenden erwartet, die Nationalmannschaft ist erstmals seit 1998 wieder qualifiziert. Schottland spielt in der Gruppenphase in Boston gegen Haiti und Marokko sowie in Miami gegen Brasilien.
(SID)/Bild: Imago