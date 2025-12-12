„Kindheitsidol“: ÖSV-Abfahrerinnen ziehen vor Phänomen Vonn den Hut

Lindsey Vonn hat am Freitag ein Traum-Comeback als Siegläuferin hingelegt, Magdalena Egger eine traumhafte Premiere auf einem Weltcup-Siegpodest.

Rang zwei in der ersten zweier Abfahrten in St. Moritz ausgerechnet hinter dem US-Star ist für die Vorarlbergerin ein perfektes Szenario bei ihrem Karrieremeilenstein. Vonn stand an diesem Tag in jedem Interview im Mittelpunkt, die von ihr mit weniger oder mehr Abstand distanzierten Athletinnen hatten Fragen zu ihr zu beantworten.

Egger tat das gerne: „Lindsey ist ein Kindheitsidol von mir. Ich habe sie immer bewundert, bin vor dem Fernseher gehockt, als sie zu einem Sieg nach dem anderen gefahren ist. Es ist mir eine richtig große Ehre, in ihrem letzten Karriere-Abschnitt ein kleiner Mini-Teil zu sein und ein paar einzelne Rennen mit ihr zu bestreiten.“ Egger selbst ist zumindest auf Junioren-Ebene schon vor längerem mehr als nur in Vonns Fußstapfen (zweimal Silber, einmal Bronze, Anm.) getreten, 2020 und 2022 holte die ÖSV-Athletin da je dreimal WM-Gold.

Egger über Vonn: „Ich habe allergrößte Hochachtung“

Nun gelang der 24-Jährigen in der Elite der Durchbruch. „Es ist immer ein Riesentraum gewesen, im Weltcup am Podest zu stehen. Es ist wunderschön. Ich habe mir eine Überraschung zugetraut und möchte von Rennen zu Rennen schauen.“ Im nächsten am Samstag geht es u.a. wieder gegen Vonn. „Von ihr kann man so viel lernen, ich habe richtig großen Respekt. Es ist für viele nicht vorstellbar, was es heißt, mit einem künstlichen Knie zu fahren und nach so einer langen Rennpause ins Renngeschehen einzusteigen. Ich habe allergrößte Hochachtung.“

Die 18/100 hinter ihr drittplatzierte Mirjam Puchner fehlten ob Vonns Fahrt fast die Worte. „Was willst du da noch sagen?“, sagte die Salzburgerin. „Ich habe mir bei meiner Fahrt schon gedacht, sie war gut. Aber der Abstand zu ihr (1,16 Sek., Anm.) ist fast eine Welt.“ Anerkennend auch die sechstplatzierte Cornelia Hütter (+1,42): „Lindsey ist immer schneller geworden. Sie hat richtige Raketen unter ihren Füßen gehabt. Sie macht es mit Überzeugung. Das ist im ganzen Leben wichtig – wenn man etwas macht, dann mit Überzeugung.“

Als „kleiner Fan“ von Vonn outete sich die zehntplatzierte Nina Ortlieb (+1,68). „Das hat man noch nicht oft gesehen, dass jemand nach so einer langen Pause zurückkommt und so dominiert“, erklärte die Vorarlbergerin. „Ich habe letztes Jahr zu Lindsey gesagt, danke, dass du zurückgekommen bist. Jetzt kann ich bis 40 fahren und muss mich nicht rechtfertigen.“ Sie wisse aber nicht, ob man 41 Jahre werden muss, um so dominant Ski zu fahren. „Letztes Jahr haben sie einige noch hinterfragt. Jetzt hat sie gezeigt, dass sie nach wie vor die Beste ist.“

Von Coach Svindal bestens eingestellt

Vonn war in St. Moritz mit den Worten „körperlich bin ich vielleicht in der besten Form meines Lebens“ angetreten, schon im ersten Speedrennen des Winters stellte sie dies mit einer fabelhaften Fahrt unter Beweis. „Viele Leute haben gesagt, dass ich das nicht schaffen werde. Aber ich wusste, was für mich möglich ist. Und jetzt wissen es auch alle anderen“, meinte sie im Zielraum von St. Moritz. „Es ist der perfekte Start. Ich bin bereit für diese Saison und für die Olympischen Spiele.“

Mit ihrer Fahrt begeisterte sie auch ihren Trainer Aksel Lund Svindal. „Was soll man da noch sagen? Sie ist extrem gut gefahren“, erklärte der frühere norwegische Ski-Superstar. Er habe ihr gesagt, dass im unteren Streckenteil noch viel Zeit herauszuholen sei. Vonn setzte es perfekt um. „Die zweite Hälfte der Strecke ist voll auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten.“ Aber auch auf anderen Strecken soll es klappen. „Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Jetzt stehen fünf Speed-Rennen bis Weihnachten an, das sind fünf Chancen auf den Sieg. Den ersten Schritt haben wir gemacht.“

