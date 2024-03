Kitzbühel-Sieger Sarrazin bereit für Weltcup-Finale

Cyprien Sarrazin wird beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm wieder angreifen. Das bestätigte ein Sprecher des französischen Skiverbands der APA – Austria Presse Agentur.

Der Speed-Spezialist, der dieses Jahr beide Abfahrten in Kitzbühel gewonnen hatte, laboriert seit einem Trainingssturz in Kvitfjell Mitte Februar an einer Wadenverletzung und bestritt seitdem kein Rennen mehr. Sarrazin ist in der Abfahrt der einzige noch übrige Weltcup-Herausforderer von Marco Odermatt.

Auf den Schweizer, der dieses Jahr seine erste Abfahrts-Kugel gewinnen kann, fehlen ihm vor dem letzten Rennen am kommenden Sonntag (11.15 Uhr) 42 Punkte. Sarrazin sei zwar nicht bei 100 Prozent, werde aber sein Bestes versuchen, sagte der Sprecher. Beim Training am Wochenende habe sein linkes Bein die Belastungsprobe bestanden.

