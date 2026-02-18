Kläbo erhöht mit Team-Sprint-Sieg auf zehntes Gold

Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat als zweiter Athlet nach Eisschnellläufer Eric Heiden (USA) das fünfte Gold bei den gleichen Spielen geholt. Der Norweger erhöhte am Mittwoch in Tesero mit Team-Sprint-Sieg an der Seite von Einar Hedegart auf insgesamt zehn Olympiasiege, Norwegen gewann vor den USA und Italien. Das ÖSV-Duo Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichte den siebenten Rang, Heidi Bucher/Magdalena Scherz wurden Zehnte.

Föttinger/Moser fehlten am Ende nur sieben Sekunden auf die Bronzemedaille. Moser hatte als Schlussläufer aber schon mit zu viel Rückstand übernommen, um noch mehr rauszuholen. Am Ende musste das Duo noch zittern, weil die Jury nach einem Stockbruch eines Franzosen noch ermittelte, inwiefern die Österreicher darin involviert waren. Es kam aber glücklicherweise zu keinen Sanktionen.

„Es war für uns ein bisserl ein versöhnlicher Abschluss. Natürlich schade, wir waren ein bisserl weit hinten platziert und wenn die Post abgeht, ist es schwierig, dass man dann auch noch die Lücken zumacht“, sagte Moser. Föttinger bedauerte seinen Rückfall in seiner letzten Runde: „Beim dritten Anstieg war es extrem. Ich hab’s leider in der letzten Runde ganz oben verloren. Leider hab ich Bennie nicht besser übergeben können. Ein bisserl mehr hätten wir uns schon vorgenommen.“

Gold bei den Frauen ging an die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling, nur 1,4 Sekunden vor der überraschend starken Schweiz. Nadine Fähndrich hatte im Schlussabschnitt noch einen Angriff auf Schweden gestartet, Bronze holte Deutschland in der Besetzung Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER).

Bucher und Scherz happy mit Platz zehn

Eine starke Leistung zeigten die erst 19-jährige Heidi Bucher und die 24-jährige Magdalena Scherz. Nach Rang acht in der Qualifikation schaffte das Duo aus Tirol und dem Burgenland mit Rang zehn den erhofften Top-Ten-Platz. Das Duo war hochzufrieden. „Zwischendurch war es hart, den Anschluss zu behalten, aber auf meinen Zielsprint kann ich mich zum Glück verlassen“, sagte Scherz. Zum Glück habe sie noch einen Platz gutmachen und auf die angestrebte zehnte Position vorrücken können. Bucher freute sich über ein „richtig cooles Rennen“. „Es war zwar richtig hart, doch jetzt hat der zehnte Platz rausgeschaut und damit sind wir mehr als nur zufrieden.“

Kläbo schreibt weiter Geschichte

Zufriedenheit kann bei Kläbo kein Ausdruck sein. Nach seinem fünften Gold in Tesero und seinem zehnten insgesamt war der erst 29-jährige Olympionike beeindruckt. „Das Ganze ist ziemlich unwirklich. Alles hat so gut geklappt. Meine Form ist gut und ich bin immer noch motiviert, bei den Rennen gut abzuschneiden“, sagte Kläbo. Der Team-Sprint sei speziell. „Es war ein hartes Rennen. Mit Einar ganz oben zu stehen, ist besonders toll.“ Kläbo hat nun am Samstag die Chance, ein weiteres Kapitel seiner unglaublichen Erfolgsgeschichte zu schreiben: Gewinnt er auch noch das 50-km-Rennen, ist er der erste Sportler überhaupt, der sechs Mal Gold am gleichen Olympia-Schauplatz gewinnt.

Neben dem Kampf um die Medaillen hatte bereits in der Qualifikation ein Hund für kuriose Szenen gesorgt. Das Tier tauchte plötzlich auf der Zielgeraden in Tesero auf. Der Hund verfolgte die Griechin Konstantina Charalampidou und die Kroatin Tena Hadzic bis hinter die Ziellinie. Der Vierbeiner wurde beim Überqueren der Linie auch für ein Zielfoto von der offiziellen Kamera erfasst.

Die erfolgreichsten Sportlerinnen/Sportler bei Winterspielen

Platz Athlet Nation Sport Gold Silber Bronze Gesamt 1 Johannes Høsflot Klæbo NOR Langlauf 10 1 1 12 2 Marit Bjørgen NOR Langlauf 8 4 3 15 3 Ole Einar Bjørndalen NOR Biathlon 8 4 2 14 4 Björn Dählie NOR Langlauf 8 4 – 12 5 Tobias Wendl GER Rodeln 7 – 1 8 6 Tobias Arlt GER Rodeln 7 – 1 8 7 Ireen Wüst NED Eisschnelllauf 6 5 2 13 8 Ljubow Jegorowa RUS Langlauf 6 3 – 9 9 Martin Fourcade FRA Biathlon 6 1 – 7 10 Viktor Ahn RUS/KOR Short Track 6 – 2 8

(APA)/Beitragsbild: GEPA