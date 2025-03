Kläbo holt Sieg im Lahti-Sprint – Rydzek gewann bei Frauen

Der norwegische Langlauf-Dominator Johannes Hösflot Kläbo hat auch den Sprint in Lahti für sich entschieden. Der sechsfache Weltmeisters der WM von Trondheim setzte sich am Freitag in der freien Technik vor dem Franzosen Jules Chappaz und Italiens Federico Pellegrino durch. Bei den Frauen jubelte überraschend die Deutsche Coletta Rydzek. Die erstmals im Weltcup erfolgreiche 27-Jährige gewann vor der Norwegerin Kristine Stavaas Skistad und Nadine Fähndrich aus der Schweiz.

Österreichs Starterin und Starter verpassten die Qualifikation für das Viertelfinale. Magdalena Scherz wurde 41., auch Lukas Mrkonjic (42.), Michael Föttinger (50.) und Benjamin Moser (52.) schafften es nicht in die besten 30.

