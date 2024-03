Klagenfurt & Altach verpassen Testspiel-Erfolge

Keine erhofften Testspiel-Siege in der Länderspielpause für ein Bundesliga-Duo: Sowohl Meisterguppen-Starter Austria Klagenfurt als auch Qualifikationsgruppen-Teilnehmer SCR Altach verpassen bei ihren Matches volle Erfolge.

Die Kärntner trennen sich gegen den Zweitliga-Tabellenführer GAK mit 2:2. Aaron Sky Schwarz sorgte für die SKA-Pausenführung, ehe das Team von Coach Peter Pacult in Rückstand geriet. Andy Irving rettete in der Nachspielzeit noch per Elfmeter das Unentschieden.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Altach verliert gegen Schweizer Gegner

Eine Niederlage setzte es für Altach. Die Vorarlberger verlieren gegen den Schweizer Zweitligisten FC Wil mit 1:3, den einzigen SCRA-Treffer erzielte Damian Maksimovic in der 78. Minute.

Ergebnisse von Fußball-Testspielen am Freitag:

SCR Altach – FC Wil (SUI-II) 1:3 (0:1). Altach-Tor: Maksimovic (78.)

GAK (II) – SK Austria Klagenfurt 2:2 (0:1). Tore: Jastremski (46.), Milla (81.) bzw. Schwarz (40.), Irving (90./Elfmeter)

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.