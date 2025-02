Klagenfurt-Defensivspieler fällt verletzt aus

Schlechte Nachrichten für SK Austria Klagenfurt. Wie die Kärntner am Mittwoch via X mitteilten, muss Innenverteidiger Kosmas Gkezos vorerst pausieren.

Der 32-jährige Grieche verletzte sich am vergangenen Dienstag im Training am Sprunggelenk. Der Verein diagnostizierte eine Bänderverletzung, die jedoch konservativ ohne operativen Eingriff behandelt werden soll.

Gkezos zählt in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern. In 13 Pflichtspielen stand er bereits auf dem Platz, davon zehnmal in der Startelf. Dabei erzielte er auch ein Tor und unterstrich seine Bedeutung für die Klagenfurter Defensive. Die Mannschaft muss nun vorerst ohne den erfahrenen Abwehrspieler auskommen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red./Beitragsbild: GEPA)