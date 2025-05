Klagenfurt droht Abstieg: Die Qualigruppen-Szenarien zur 31. Runde

In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. Mit Austria Klagenfurt, dem SCR Altach und dem GAK sind noch drei Teams akut gefährdet – fix absteigen könnte bereits am kommenden Samstag Klagenfurt. Die Qualigruppen-Szenarien zur 31. Runde im Überblick.

Ein echter Abstiegs-Krimi steht am Wochenende in Altach bevor! Dann empfängt der Vorletzte aus Vorarlberg das Tabellenschlusslicht aus Kärnten. Für das Team von Neo-Trainer Carsten Jancker heißt es am Samstag in jedem Fall „verlieren verboten“, denn bei einer Niederlage in Altach könnte das Abenteuer Bundesliga für die Waidmannsdorfer bereits nach Runde 31 beendet sein.

Wenn der GAK zeitgleich sein Heimspiel gegen den bereits als „Qualigruppen-Meister“ feststehenden LASK gewinnt, hätte Klagenfurt eine Runde vor Schluss je vier Punkte Rückstand auf Altach und den GAK und somit auch keine Chance mehr auf die Rettung.

Hartberg will Platz 8 fixieren

In den etwas höheren Gefilden der Qualigruppe kann der TSV Hartberg seinen achten Platz und die Teilnahme am Europacup-Playoff-Halbfinale gegen den LASK auch rechnerisch fixieren.

Im direkten Duell mit „Verfolger“ WSG Tirol – die mit sechs Punkten Rückstand ohnehin nur noch eine Minimalchance auf Platz acht hat – reicht den Oststeirern bereits ein Remis, um ihren Tabellenrang eine Runde vor Schluss offiziell abzusichern.

Die Qualigruppen-Szenarien zur 31. Runde

Austria Klagenfurt steigt fix ab…

bei einer Niederlage gegen Altach und einem GAK-Sieg gegen den LASK

Altach fixiert den Klassenerhalt…

bei einem Sieg gegen Austria Klagenfurt

Der GAK fixiert den Klassenerhalt…

bei einem Sieg gegen den LASK, wenn Altach oder Klagenfurt verlieren

Hartberg fixiert Platz 8…

bei einem Sieg oder Remis gegen die WSG Tirol

Die Tabelle der Qualigruppe nach 30 Runden

