Klagenfurt startet in Hartberg in „Neuland“ Qualifkationsgruppe

In Peter Pacults jahrzehntelanger Trainerkarriere kommt es mit Austria Klagenfurt am Samstag zu einem Novum. Der 65-Jährige tritt mit den Klagenfurtern auswärts gegen Hartberg und damit erstmals in einem Qualifikationsgruppenspiel der ADMIRAL Bundesliga an, und das in seinem 300. Match als Coach im heimischen Oberhaus.

Davor hatte Pacult die Kärntner von der ADMIRAL 2. Liga zum Aufstieg und in der Folge dreimal in die Meistergruppe geführt. „Für uns ist das jetzt Neuland“, sagte der Wiener.

Klagenfurt und Pacult gelassen

Trotzdem sieht Pacult die Situation gelassen. „Der eine oder andere Verein kennt das besser, aber wir haben gegen unsere Qualigruppengegner auch im Herbst gespielt und wissen, wie wir uns verhalten müssen. An unserer Herangehensweise ändert sich nichts.“

Vor den letzten zehn Runden hat Klagenfurt zwei Punkte Vorsprung auf die am Tabellenende liegenden GAK und Altach. Auf den Qualigruppen-Ersten LASK fehlen fünf, auf den -Zweiten Hartberg drei Zähler. Deren Platzierungen könnten zu einer Europacup-Teilnahme berechtigen. „Wir schauen schon auch mit einem Auge auf die Plätze sieben und acht“, meinte Pacult.

Schmid mit Erfahrung und Erfolg in Qualigruppe

Hartberg hat das internationale Geschäft ebenfalls nicht abgeschrieben, doch auch für die Oststeirer geht es zunächst einmal um den Ligaverbleib. „Wir wollen in erster Linie gut reinstarten und so schnell wie möglich den Abstand nach hinten vergrößern“, gab TSV-Trainer Manfred Schmid als Marschroute vor.

Der Wiener hatte als WAC-Trainer die vergangenen beiden Saisonen als Sieger der Qualifikationsgruppe abgeschlossen. „Ich weiß, wie schwierig es im unteren Playoff ist. Da ist es nichts mehr mit feinem Fußball, da geht es um Zweikämpfe und zweite Bälle. Viele attraktive Spiele habe ich in den zwei Jahren mit dem WAC in der Qualigruppe nicht gesehen“, gestand Schmid.

(APA) / Bild: GEPA