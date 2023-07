Klagenfurt steigt souverän auf – Ried dreht Partie gegen Wels

Mit dem 3:0-Sieg von Austria Klagenfurt gegen Zweitliga-Absteiger Vorwärts Steyr ist der nächste Bundesligist in die zweite Runde des ÖFB-Cup eingezogen.

Die Klagenfurter gehen durch Jonas Arweiler in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung. Klagenfurt agiert sowohl defensiv als auch offensiv stärker als der Regionalligist, doch weitere Tore fallen erst in der zweiten Hälfte. Sinan Karweina (63.) und Kapitän Thorsten Mahrer (71.) bringen den Klagenfurtern den verdienten 3:0-Sieg und den Aufstieg in die nächste Runde.

Bundesliga-Absteiger SV Ried müht sich gegen SPG HOGO Wels. Die Rieder erwischen einen schlechten Start, nachdem Marc Andre Schmerböck in der 13. Minute verletzt ausgewechselt werden muss und zwei Minuten später Erol Zümrüt per Elfmeter das 1:0 für Wels erzielt.

Doch die Rieder kommen in der zweiten Hälfte dank Nik Marinsek per Elfmeter (71.), Aleksandar Lutovac (72.) und Junior Diomande (90’+5) und gewinnen die Parte schlussendlich mit 3:1.

