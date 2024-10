Klagenfurt testet ehemaliges Feyenoord-Talent

Seit Dienstag mischt mit Denzel Owusu ein Gastspieler im Training der Austria Klagenfurt mit. Der 21-jährige Defensiv-Allrounder hatte zuvor mehrere Wochen bei der zweiten Mannschaft der Violetten aufgezeigt und war nach einem internen Testspiel von Chefcoach Peter Pacult zu den Profis „befördert“ worden.

Owusu wurde in der Akademie von Feyenoord Rotterdam ausgebildet und absolvierte 15 Partien für die Junioren-Nationalteams der Niederlande.

„Denzel ist ein sehr interessanter Bursche, der in der Jugend zu den Top-Talenten in Holland zählte, dann aber Pech hatte. Ein geplanter Wechsel nach Italien scheiterte, sein Vertrag bei Feyenoord wurde nicht verlängert und plötzlich stand er ohne Verein da. Wir geben ihm jetzt die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wenn es sportlich passt, schauen wir, ob wir auch wirtschaftlich eine für beide Seiten sinnvolle Basis finden“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Owusu war schon im Alter von acht Jahren von ADO Den Haag nach Rotterdam gewechselt, durchlief beim 16-fachen niederländischen Meister alle Mannschaften bis zur U21. Im Sommer 2021 platzte kurz vor dem Ende der Transferfrist ein geplanter Wechsel zum italienischen Spitzenklub AC Mailand. Das Mittelfeld-Talent blieb noch eine Saison bei Feyenoord, die das Arbeitspapier danach auslaufen ließen.

Obwohl Owusu seit seinem Debüt im Mai 2018 zum Stamm der Junioren-Nationalteams zählte und an der Seite heutiger Stars wie Xavi Simons (RB Leipzig) kickte, erlebte seine Karriere einen Knick, bevor sie überhaupt so richtig begann. Über Austria II-Chefcoach Rolf Landerl, der gute Verbindungen in die Niederlande pflegt, kam er als Trainingsgast nach Waidmannsdorf. Nun will sich der 1,77 Meter-Mann für einen Vertrag bei den Profis empfehlen.

